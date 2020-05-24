محافظ الجيزة يتفقد المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل والمناطق الأثرية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، المتنزهات والحدائق وكورنيش النيل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

شملت جولة المحافظ محيط حدائق الحيوان والأورمان وشوارع جامعة الدول العربية وسليمان أباظة، والبطل أحمد عبدالعزيز والنيل والتحرير والدقي والجامعة وفيصل والهرم والرماية والمنطقة الأثرية، وهي المناطق التي كانت تشهد كثافات وإقبالا من المواطنين والزائرين خلال الأعياد.

وأشاد المحافظ خلال الجولة، بتجاوب المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهم، مؤكدا أنها دليل على وعي أهالي الجيزة وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية والمتنزهات والحدائق العامة.

وطالب المحافظ من مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية، بالالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وتابع المحافظ خلال جولته ملف مخالفات البناء والتأكد من عدم وجود محاولات للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي على ممتلكات الدولة، موجهاً أنه في حالة وجود أي مخالفات ضرورة التعامل معها بكل حزم وفرض هيبة الدولة وإزالة أي مخالفات في المهد بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري.

وشدد محافظ الجيزة على منع التجمعات بكافة صورها وغلق الطرق المؤدية إلى المقابر باستثناء حالات الدفن مع منع إقامة الملاهي الشعبية.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلًا عن القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازي ووقائي على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، بجانب رؤساء أحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة.