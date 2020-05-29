أستاذ بكلية الإعلام: الإخوان يستخدمون القنوات المعادية لبث الشائعات

قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الجماعات الإرهابية تستخدم القنوات المعادية لبث الشائعات عن فيروس كورونا، التي لها جمهورها ويعتمدون عليها كمصدر للمعلومات، وينشرها شخص على السوشيال ميديا ويصدقه العديد من الأشخاص، فتنتشر الشائعة بسرعة كبيرة مثل الوباء.

وأضافت عثمان، خلال حوارها في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك طرقا كثيرة للتأكد من صحة المعلومة منهم الصحفي أو المتلقي، فمن ينشر المعلومة إذا كان صحفيا يجب أن يكون لديه أدوات التحقق المتعارف عليها، مثل البرامج التي من الممكن التأكد من خلالها أو رؤية بعض الأشياء الموجود داخل الفيديو، أما بالنسبة للمتلقي فيجب التأكد من المواقع الإلكترونية الموثوق بها.

وتابعت، أن هناك بعض الأوقات يكون المتلقي لديه استعداد لتلقي الشائعة وتصديقها، وأن هناك حملة حاليا تقوم بها وسائل الإعلام المصرية وكل مؤسسات الدولة التي لديها القدرة على مواجهة الشائعات، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، يجب أن تكون الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية هي المصدر الأساسي للمعلومات لدى كل المصريين، لأنها الوحيدة التي تصدر بيانات وأرقاما رسمية، ويجب الاهتمام أكثر بطبيعة الصفحة والتفاعل.