إعلان الحظر الجزئي في قريتين بالمنوفية بسبب تزايد الإصابات والوفيات

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارا بفرض حظر التجول الجزئي بقريتي شنتنا الحجر وأم صالح بمركز بركة السبع، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا ووفاة بعض المواطنين.

وألزمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، برئاسة محمد هنداوي، في بيان لها البدء في تطبيق القرار، الأهالي التواجد بمنازلهم وعدم الاختلاط مع غلق مداخل ومخارج القرى ومنع الدخول والخروج من وإلى القرى الأخرى، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي للفيرس وفقا للارشادات الصحية.

وأكد البيان تكثيف أعمال الرش والتعقيم بالشوارع خاصة التي بها حالات إصابة للحد من انتشار الفيروس.