محافـظ المنوفية يقرر نقل رئيس قرية بهناي ويؤكد لا مكان لمقصر بالجهاز التنفيذي

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية نقل رئيس قرية بهناي التابعة لمركز ومدينة الباجور وعودته للعمل بديوان عام المركز لتقصيره في عمله وكثرة شكاوي المواطنين وتراكم أكوام القمامة بالقرية وتكليف نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون القرى بالإشراف على الوحدة المحلية ببهناى ، جاء ذلك عقب المتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي وبعد التأكد من صحة الشكاوي على أرض الواقع.

ووجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة الباجور بتنظيم حملة نظافة مكبرة ورفع تجمعات القمامة بالقرية حفاظاً على المظهر الجمالى، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بالشارع والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين للتعرف على طلباتهم وشكواهم وخاصة الشكاوى المتعلقة بالنظافة وسرعة الإستجابة حيالها، كما شدد على إستمرار تكثيف حملات النظافة وسرعة التعامل الفورى مع تجمعات وتراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقري والمراكز.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة بإعتبارهم أولى أولوياته لإعادة الرونق والشكل الحضارى للمحافظة ، فضلاً عن المتابعة الدورية لمنظومة النظافة بنطاق المحافظة للوقوف على أوجه التقصير مؤكداً على أنه لا يسمح بتهاون أو تقصير أى مسئول فى مهام عمله .