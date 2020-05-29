أستاذ بكلية الإعلام عن شائعة الـ"500 جنيه": لتشكيك المواطن في الاقتصاد

قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن أي شخص يتلقي معلومة غير موثقة حالياً لا يتحري من دقتها ويصدقها، ويبدأ في نشر المعلومات المغلوطة ما قد يساهم في تضاعف أي أزمة.

وأضافت عثمان، خلال حوارها في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن شائعة العملة فئة الـ 500 جنيه ستكون ورقة واحدة وهي شائعة لها هدف أن النقود سيصبح ليس لها قيمة، وأن توقيت النشر الآن يعد مؤشرا على كذب وتلفيق الجماعات الإرهابية لهذه الشائعات، مشيرة إلى أن خطورة الشائعات من خطورة الوباء نفسه، لذلك يجب التصدي للشائعات بسرعة من خلال سرعة الرد، وهو ما يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حالياً.

وتابعت، أنه من الهام أن يتم الرد على الشائعات بالحقائق والمعلومات الكاملة وليس النفي فقط وهو ما تفعله الدولة المصرية في الوقت الحالي، مؤكدة أنه في الوقت الراهن يجب أن يتم وضع عقوبات وتنفيذها لمروجي الشائعات واتخاذ الإجراء المناسب مع نشر العقوبة التي تعرض لها الشخص حتى يتعظ الآخرون.