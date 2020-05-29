حاكم نيويورك: المدينة لا تزال غير آمنة لإعادة فتحها بسبب كورونا

اعتبر حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو، بالأمس، أن مدينة نيويورك لا تزال غير آمنة لإعادة فتحها واستئناف الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى، حيث لم تف بالضوابط اللازمة لبدء المرحلة الأولى من إعادة الفتح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح كومو خلال مؤتمر صحفي أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يسمح للشركات الخاصة بمنع دخول الأشخاص الذين لا يرتدون قناعا أو غطاء للوجه وهو إجراء إلزامي في الأماكن العامة.

ورأى كومو، أن المقاييس المطلوبة لإعادة فتح كل منطقة من المناطق الاقتصادية العشر في الولاية تشمل تراجع معدلات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ومعدلات دخول المستشفى وتوفر ما يكفي من قدرات الاختبار والتتبع.

وأضاف كومو، "أن منحنى الضحايا والإصابات مستمر في التناقص إلا أنه يتعين على مدينة نيويورك أن تلتزم بنفس معايير المناطق الاقتصادية الشمالية من الولاية والتي أعيد فتحها الأسبوع الماضي".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن مدينة نيويورك كانت مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة ولا تزال بحاجة لزيادة سعة المستشفيات وإضافة أجهزة تتبع الاتصال لاستيفاء شروط إعادة الفتح والسماح بالأنشطة الأولى والمتمثلة في قطاعات البناء والتصنيع.

وذكر كومو، أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 74 شخصا على مستوى الولاية وذلك مقارنة بمتوسط يومي بلغ أكثر من 700 شخص خلال ذروة الوباء.