تنبأ بوصول المصابين لـ20 ألف.. "عبد الغفار" يكشف متى تصل للحالة صفر

في أعلى نسبة منذ بداية الأزمة، بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم 1127 مصابا و29 حالة وفاة، طبقًا للبيان الصادر عن وزارة الصحة.

وصل بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وقبل أيام، من بلوغ ذلك العدد، توقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الوصول إلى صفر إصابات في يوليو المقبل، وذلك خلال احتفالية افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتطرق وزير التعليم العالي، خلال كلمته بالاحتفالية، عن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن إدارة الأزمة دائما ما تتنبأ على المدى الطويل بأعداد الإصابات؛ لدعم المنظومة الصحية في اتخاذ إجراءات فورية، والاستعداد بأفضل السيناريوهات طبقًا للبيانات الاستشرافية.

ونستعرض أبرز تصريحات وزير التعليم العالي بشأن انتشار كورونا:

- إدارة الأزمة كانت تتوقع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قبل تحقيقه بثلاثة أسابيع، قائلا: "توقعاتنا خلال النهارده وبكرة سنصل لـ15 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوقعاتنا إن يوم 27 مايو و28 مايو قد نصل لـ20 ألف إصابة بفيروس كورونا".

- الحكومة تعمل منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منتصف فبراير الماضي، بشكل مؤسسي.

- يجرى تحليل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية وقياس نسبة الانبعاثات لمعرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية، والتزامهم بقرارات الحظر، لرصد تحركات المواطنين؛ ليكون هناك إجراءات تحول دون هذه التجمعات.

- نستخدم نماذج وبائية مبسطة لوصف انتقال الأمراض المعدية من خلال مجموعة من الأفراد، فلنفترض أنّ هناك شخصا لديه قابلية للإصابة بالعدوى، وآخر مصاب، وشخص ثالث تعافى من الفيروس، إذن نستخدم نموذجي sir وseir لنصل إلى نسبة انتقال المرض المعدي.

- الشخص قد ينقل المرض لـ3 أشخاص: "هناك أمراض كالحصبة يمكن للشخص نقل العدوى لـ15 شخصًا، وهناك بيانات تبنى على هذا الرقم، ونستخدمها في تحديد مدى الإصابات، ومدى إمكانية القضاء عليها".

- متوسط عدد الحالات في مصر 1.4 وهناك بعض الدول التي وصلت إلى 3، تستهدف البلاد الوصول إلى واحد صحيح وأقل، وعندها تعتبر مرحلة الانحسار وأنّه لا توجد حالات جديدة.

- نتوقع الوصول لـ"صفر" إصابات بكورونا في مصر بعد منتصف يوليو المقبل.

- فيروس كورونا وباء عالمي ولا توجد أي دولة في العالم محمية منه.

- الجدل حول فيروس كورونا أكبر بكثير من التوافق: "ناس كتير بتتكلم عن احتمالية وجود موجة ثانية من الفيروس، كل دي احتمالات تقول إنّ الأسئلة أكبر من الأجوبة بكتير في المجال ده، ولازم نكون واعيين بخطورة اللي احنا بنتعامل معاه عشان نقدر نطمن إن الإجراءات اللي بنعملها دي تكون مجتمعية مش حكومية".

- هناك تنسيق علمي وأكاديمي في إدارة الأزمة، ورئيس الوزراء يصدر بيانا أسبوعيا أو يوميا عن الاجتماعات، ويكون الأساس فيه هو علوم البيانات والبحث العلمي ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم.

- توقع أن يكون العدد الأقصى للحالات التي تسجلها مصر من فيروس كورونا من 36 إلى 40 ألف حالة: "ممكن نزيد من النهارده لحد ما نوصل إلى 40 ألف حالة، ويكون ده مش العدد اللي هيتكسر بعديها المنحنى، لكن الأعداد التي تسجل بعدها وزارة الصحة صفر حالات، ونعلن أن مصر أثناء الجائحة أصيب 40 ألف حد أقصى أو إجمالي".

من المتوقع الوصول لهدا الرقم بعد نقطة الانعطاف التي ستحدث 28 أو 29 مايو ويبدأ المنحنى يصل إلى الحد الأقصى لتسجيل الحالات في هذا التوقيت، حتى يمكن أن نسجل 36 ألف حالة أو 37 ألف حالة وهو الحد الأقصى للحالات، ويمكن لتلك الحالات أن تتناقص حتى 10 يوليو المقبل.

- إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد 680 حالة، مضيفًا: "من حكمة ربنا ومن فضله علينا إننا عندنا العدد ده".

- أرقام الوفاة غير قابلة للتشكيك أو الافتراض، ولو نسبناها للأعداد الفعلية، تبقى نسبة الوفيات 4.8% ووزيرة الصحة بتقول 5%، ولو نسبناها للواقع الافتراضي وهو 71 ألف حالة وليس 14 ألف حالة، سيكون 1%، بسبب وجود عدد كبير من المصابين لا تظهر الأعراض عليهم، وإذا كان عدد المصابين 100 ألف حالة سيكون معدل الوفاة نصف في المائة.