أستاذ بطب الأزهر: مش كل واحد يسخن ويكح يروح المستشفى.. العزل في البيت

أكد الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، أن مريض كورونا يتم عزله في المنزل.

وقال صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "مش كل واحد يسخن ويكح يروح المستشفى" مؤكدًا أنه لا يصح عزل كل حالة إيجابية لفيروس كورونا.

ونصح صدقي من يعاني من أعراض فيروس كورونا والتي تشبه أعراض الإنفلوانزا أن يرتدي الكمامة ويذهب لطبيب صدر ثقة ليوقع الكشف عليه ثم يوجهه سواء بعزل نفسه في منزله أو بالذهاب للمستشفى حال تأثر رئتيه بالفيروس.

وتابع: "أي حد عنده اشتباه أو إيجابي كورونا المفروض نعزله سواء أطفال أو كبار على الأقل أسبوعين كاملين يعزل في البيت ولو اضطر للنزول يلبس الكمامة والمخالطين لو اضطروا ينزلوا يتبع الإرشادات العامة الاحترازية".