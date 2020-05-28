خطوة بخطوة.. كيف يعزل مصاب كورونا نفسه منزليا وبروتوكول العلاج المطلوب

بدأت معظم المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مختلف المحافظات السماح بخروج بعض الحالات الإيجابية، ضمن «بروتوكول» أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً، بشرط أن تخضع هذه الحالات لإجراءات العزل المنزلى، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" بروتكول العزل المنزلي وكيفية العزل لمصابي فيروس كورونا في المنزل .

كشفت وزارة الصحة عن أهم الشروط الواجب توافرها في العزل المنزلي للمصاب بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه يجب وجود المريض في غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة إلى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج و شرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة مواصفات المنزل الذي يتم عزل المريض فيه، وقالت يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حماما خاصا، ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، بجانب منع الزيارات.

كما كشفت وزارة الصحة عن بروتوكول العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي تظهر عليها أعراض بسيطة.

ويتم متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي المدون به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

ويحصل المريض على الأدوية اللازمة له أثناء العزل المنزلي وتشمل: "هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بعدد 12 قرصا، أوسيلتافير 75 ملجم بعدد 10 أقراص، باراسيتامول 500 ملجم عدد 10 أقراص، هاند جيل، ترمومتر زئبق، وخمسة ماسك جراحي".