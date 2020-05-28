نقيب معلمي بني سويف ينعى وكيل مدرسة توفي متأثرا بفيروس كورونا

نعى مصطفي الديب نقيب المعلمين ببني سويف، ببالغ الحزن والأسى وفاة المعلم، أحمد محمد السيد عناني، وكيل مدرسة سمسطا التجارية، الذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب نقيب المعلمين عن خالص عزائه ومواساته لأسرة المتوفي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الديب أنه بناء على توجيهات وتعليمات خلف الزناتي نقيب المعلمين، سيسلم أسرة المعلم المتوفى إعانة مالية من قبل النقابة العامة والفرعية، وتقديم كل المساعدة الممكنة للأسرة لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، مؤكدا أنه يتم مساعدة أيضا المعلم المصاب بفيروس كورونا.