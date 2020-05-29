موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بـ كورونا بإجمالي 2330 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، بالأمس، تسجيل 76 وفاة جديدة في العاصمة موسكو، ناجمة عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الوباء في موسكو - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية- أن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 76 شخصا.

وأشار المركز، إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز الروسي، أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 2330 شخصا، بعد أن كانت 2254 في الإحصائية السابقة.