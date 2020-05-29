في مثل هذا اليوم.. مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا

الساعة كانت تشير إلى الثانية عشر من صباح 29 مايو 2019، حركة غير طبيعية في مطار القاهرة.. سيارات سوداء تتبع جهاز المخابرات العامة، وتتوقف بالقرب من مدرج الطائرات وترافقها سيارات الخدمة الأرضية بالمطار.. وحضور إعلامي يمثله أحد مقدمي البرامج.. كل ذلك في انتظار طائرة عسكرية قادمة من ليبيا هبطت بالمطار، ليتم الإعلان عن وصول الارهابي الأخطر هشام علي عشماوي، قادما من ليبيا حيث تسلمته مصر رسميا بعد القبض عليه، خلال عملية أمنية ناجحة قامت بها قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة درنة، أكتوبر 2018.

بعد دقائق معدودة فتحت الطائرة أبوابها ونزل منها الإرهابي هشام عشماوي محاطا برجال أشداء يتبعون قوات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات العامة العريق، وبعدها تم اقتياده إلى خارج المطار.

قبل ذلك عُرضت بوسائل الإعلام صور للقاء في ليبيا جمع بين المشير خليفة حفتر واللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، انتهى بتسلم مصر "عشماوي".

وفي نفس اليوم، غرّد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: " تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه.. تحية وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.. وأؤكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.. عاشت مصر برجالها.#صقور_مصر .. #تحيا_مصر".

ومثُل الإرهابي أمام المحاكم العسكرية متهما في حوادث اغتيال ضباط وأفراد القوات المسلحة البواسل، ومشتركا في وقائع مماثلة ضد الشرطة، اعترف وأقر بما نُسب إليه، حتى صدرت بحقه أحكام إعدام تم تأييدها.

وصباح يوم 4 مارس الماضي، أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي عشماوي.

وعرض مسلسل "الاختيار" مشوار الإرهابي هشام عشماوي مذ أن كان في وحدات الصاعقة حتى ضلاله وانضمامه للجماعات الإرهابية وارتكاب عمليات إرهابية بحق بلاده والأجهزة الأمنية بها.

ومع انتهاء المسلسل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات التي أثلجت قلوب المصريين، وهي لحظات اقتياد الإرهابي عشماوي لتنفيذ حكم الإعدام، صباح يوم 4 مارس الماضي، وفيديوهات لجثته بعد التنفيذ وتوقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من وفاته.. ليتداول المصريون هذه الفيديوهات مؤكدين أن مصر لم ولن تنسى حقوق أبنائها من الشهداء ممن ضحوا بأرواحهم ولن تتوانى عن القصاص من قاتليهم.