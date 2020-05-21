رواد مواقع التواصل يطالبون بإذاعة حية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي

عقب عرض الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، والتي تناولت خلال أحداثها الهجوم الإرهابي على كمين البرث بشمال سيناء، طالب عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإذاعة لقطات حية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.