بعد حلقة الاختيار.. بيتر ميمي ينشر آخر كلمات هشام عشماوي قبل إعدامه

علق بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، على الحلقة الـ29 من المسلسل، التي شهدت إعدام الإرهابي هشام عشماوي، واضعا آخر جملة قالها قبل إعدامه مباشرة.

وكتب "ميمي"، خلال تدوينة، له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "مكنش ينفع خلاص"، وهي آخر جملة قالها الإرهابي هشام عشماوي، قبل لحظة إعدامه مباشرة، مثلما عُرض خلال أحداث الحلقة.

وشهدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، القبض على هشام عشماوي وإعدامه، بعد سلسلة من المداهمات والغارات على الإرهابيين في ليبيا وسيناء.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.