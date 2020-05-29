مؤلف خيانة عهد عن مشهد حقن الخالة لابن أختها بالهيروين: "أمي قالت لي إنت مريض"

رد السيناريست أحمد عادل مؤلف مسلسل خيانة عهد، على سؤال طرحته عليه الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية Cbc، عن طاقته الجديدة والمختلفة في الكتابة، وأنها على غير المعتاد.

وأجاب، "أنا كمتفرج بمل بسرعة جداً من أي حاجة بشوفها وده اللي خلاني أبقى متعمد إني مش عاوز أبقى ممل في الورق لأن بكره شعور الملل جداً".

وعلق، عن فكرة أن الخالة تحقن ابن أختها هيروين، "والدتي وهي بتتفرج قالتلي أنت مريض، وكانت بتفطر معايا في اليوم ده وبعد حلقة موت هشام في المسلسل مشيت من البيت ومرضيتش تكمل الحلقة".

وتابع، "مبسوط جداً بنجاح المسلسل وكان نفسي أن الفنانة يسرا تيجي تحت إيدي وأبقى أنا المتحكم في اختيارها، وفرحان أني ابتديت معاها وفرق معايا نفسياً جداً أن أول بداية ليا كانت من نقطة عالية جداً، وكان مرعب بالنسبة لي ثقتها فيا وفي نفس الوقت كان مريحني".

وأضافت يسرا، "أن في معاملة بيني وبينه وعارفة أنه أمين عليا وبقيت بالنسبة له مسؤولية وهو كان أمين على المسؤولية دي ويطلعها في أحسن حاجة وفعلا طول الوقت مبيفكرش غير أنه يعمل الصح ويخدم كل الناس مش أنا بس، ويبقى مقعد الناس مستنية وكل قفلة حلقة بتشويق".