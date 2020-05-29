يوميات كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إصابات تونس إلى 1068 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.899.780، فيما وصل إجمالي الوفيات 361.752 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.577.155 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

واعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الخميس، تسجيل 17 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 1068 حالة.

وأوضحت الوزارة التونسية في بيان، ان اجمالي حالات الشفاء ارتفع الى 938 في حين لا تزال 82 إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها مقيمان يخضعان حاليا للعلاج في المستشفيات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7643 حالة.

وكشفت الصحة المغربية،عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، فيما تم تسجيل 217 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5195 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وسمحت السلطات المغربية، لأصحاب المقاهي والمطاعم، باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من اليوم الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 140 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا المستجد، وقالت في بيان ان العدد الإجمالي للاصابات ارتفع إلى 8997 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى 630 حالة.

وأشارت الوزارة الجزائرية، إلى انه تم كذلك تسجيل 148 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المؤسسات الصحية إلى 5277 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا إلى 346

وفي موريتانيا، أعلن مدير عام الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وقال - في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء أمس الخميس- إنه بعد إجراء 287 فحصا تأكدت إصابة 54 شخصا، ووفاة 3 مصابين.

وأشار الزحاف، إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا وصلت إلى 346 مصابا تعافى منهم 15 وتوفي 19 شخصا.

وأعلنت السلطات الموريتانية، أنها ستشرع في 5 يونيو المقبل في إعادة رعاياها العالقين في كل من المملكة المغربية والمملكة الإسبانية والجمهورية التونسية.

وذكرت شركة الطيران الموريتانية القومية "الموريتانية للطيران"، عن تنظيم رحلات يومية إلى كل من تونس، والدار البيضاء ولاس بالماس ابتداء من يوم الجمعة الموافق الخامس من يونيو المقبل، لتوفير إمكانية العودة للموريتانيين العالقين في الخارج بسبب جائحة كورونا المستجد.

وبدوره، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إلغاء ديون قارة أفريقيا كإسهام في تحقيق التنمية، مؤكدا، في خطاب ألقاه في اجتماع افتراض للأمم المتحدة حول سبل التمويل المتاحة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، أمس الخميس، ضرورة الإلغاء التام والفوري للمديونية لمواجهة المضاعفات الكارثية لأزمة كورونا؛ إسهاما في تمويل أهداف التنمية المستدامة.