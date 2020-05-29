وفيق عن مسلسل النهاية: فتح الباب أمام الدراما العربية للخيال العلمي

تحدث الفنان أحمد وفيق عن مشاركته في مسلسل "النهاية" وذلك خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

وأكد وفيق أنه كان قلقًا في البداية نظرًا لأن فكرة مسلسل جديدة وتجربة لأول مرة في الوطن العربي باعتباره أول مسلسل خيال علمي.

وأوضح وفيق أن أسرة المسلسل تواصلوا معه وعرضوا عليه الفكرة، مضيفًا: "قولت لهم أوك وأنا في الأصل كنت قلقان لأن هل نقدر ننفذ الشكل البصري ولا لا".

وأشار وفيق إلى أنه اطمأن إلى قدرة المخرج على إخراج العمل في الشكل اللائق: "في دقايق تحمست وطمني على الشكل وعنده تأكيد أنه يقدر يطلع ده ومش هيرضى يطلع حاجة قليلة"، لافتًا إلى أن هذه المشاهد غير موجود في السينما العربية وليست موجودة إلا في السينما الأجنبية.

واعتبر وفيق أن مسلسل النهاية فتح الطريق أمام أعمال الخيال العلمي وفتح مجال جديد للدراما في مصر، خاصة في ظل وجود مخرجين وفنيي الجرافيك الذين يستطيعوا تقديم أفلام خيال علمي ورعب بشكل جديد: "فتح الطريق قدام منتجين وممثلين أنهم يتخيلوا الدور خيال مش محدد".

ولفت وفيق إلى أن شخصية مؤنس تتسم بالذكاء الشديد والشخصية القوية وتنفيذ الأوامر وأنه كان شخص لديه طموح كبير.