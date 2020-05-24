أحمد وفيق: آخر مشهدين بالحلقة الأخيرة من النهاية تمهيد لجزء ثاني

كشف الفنان أحمد وفيق أن آخر مشهدين بالحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية، سيكون تمهيدا لبداية الجزء الثاني من المسلسل الذي يشارك في بطولته مع الفنان يوسف الشريف.

ورد "وفيق" على أحد المتابعين عبر "فيس بوك": "المسلسل خلص بتفجير التكنولوجيا، المشهدين الأخيرين دول تمهيد لجزء تاني".

وفجرت الحلقة الأخيرة من المسلسل فيها التكنولوجيا واختفت تماما من على أرض التكتل، فحين تم فك تجميد المهندس زين وقابل تلميذته ريناد التي أصبحت تترأس الحياة في أرض التكتل بمدينة القدس.

وتدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.