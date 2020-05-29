أحمد وفيق: السنة دي كان فيها توفيق من ربنا.. وبدأت الفن كوميديان

قال الفنان أحمد وفيق إنه قضى فترة الحظر في تصوير الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المنقضي.

وأضاف وفيق خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "فترة العزل قضيناها في الشغل مع وضع المحاذير وكانت فترة صعبة وكانت مغامرة من الممثلين إنهم ينزلوا".

وأكد وفيق أنه يختار الأعمال التي يشارك فيها بحذر شديد: "بتبع أسلوب الحذر والمغامرة" مشيرًا إلى أنه يختار الأعمال التي يحبها ولا يشارك في الأعمال لمجرد العمل، مضيفًا: "السنة دي فيها توفيق من ربنا".

وأكد وفيق أن كل مخرج جديد يعمل معه يضيف إليه، مشيرًا إلى أنه بدأ ككوميديان ثم اتجه للأعمال التراجيدية، خاصة أنه شارك مع المخرج يوسف شاهين في فيلم "الآخر" كأول عمل تراجيدي له، لافتًا إلى أن العمل مع شاهين كان حلمًا من أحلامه.