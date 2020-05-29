أنور: خسائر السياحة ستدخل في 10 مليار دولارات بسبب كورونا

قال عبدالرحمن أنور رئيس شعبة الفنادق العائمة الأسبق، إن خسائر السياحة ستدخل في 10 مليارات دولار في الفترة التي توقفناها والتي سنتوقفها وهو ما يتبعها خسائر الدولة في ضريبة القيمة المضافة وهي 14% من الدخل، فالدولة والمستثمر والعامل والمورد كلهم يخسرون.

وأضاف أنور، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن قطاع السياحة يضم حوالي 70 قطاعا وصناعة جميعها تخسر نتيجة التضررات الناتجة عن فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه يجب التعايش مع فيروس كورونا لأنه في حال ظل هذا التأثير على المواطنين سيصلون إلى مرحلة من الاحتياج المادي ونحن غير قادرين عليه، وخاصة العاملين في قطاع السياحة لأنهم يفقدون وظائفهم، وأن من يعملون في فنادق ومؤمن عليهم إلى حد ما الدولة والشركات تحمي لهم أماكنهم لكن اعتماد الموظف يكون على الـ12% التي يأخذها نتيجة خدمة النزيل، وفي حالة عدم وجود نزيل يأخذ المرتب فقط الذي لا يكفي أسرة.

وتابع، أن الدولة المصرية أخذت قروضا للشركات حتى تستطيع دفع مرتبات وهذه القروض يترتب عليها فوائد بنكية ستكون عبئا كبيرا على القطاع، لذلك يجب علينا أن نتعايش ونفتح بسرعة جداً لأن الموضوع خطير.

واستكمل، أن هناك نوعين من السياحة الثقافية لا غنى عنهما لأن مصر بها متاحف غير موجودة في العالم مما يعطي جذبا وترفيهية، بالإضافة للاحتياج للكثافة العددية التي تأتي من خلال الطيران.