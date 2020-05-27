فاروق: هناك إقبالا كبيرا على السياحة الداخلية

قال محمد فاروق، عضو إدارة غرفة الشركات السياحية، إن تجربة فتح السياحة الداخلية باشتراطات وإجراءات احترازية تسير بشكل جيد دون مشكلات مع التزام النزلاء.

وأضاف فاروق خلال لقاء مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع شاشة "القناة الأولى المصرية" أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على السياحة الداخلية خصوصا مع توفير الأسعار المميزة، حيث يصل الحد الأدنى في الفنادق الـ3 نجوم من 800 إلى 900 جنيه، وحتى 3500 جنيه لليلة الواحدة، وهو رقم بسيط جدًا بالإقامة في فنادق بهذه الفخامة، حسب قوله.

ولفت فاروق إلى تخصيص مكان عزل في الفنادق التي تعمل حال ظهور أي حالات مصابة بالـ"كورونا"، بالإضافة لتوافر صيدلية وممرض موجودين بشكل دائم داخل الفندق.