السياحة تقر 6 إجراءات احترازية بمطاعم وكافيهات الفنادق.. تعرف عليها

تسلم عدد من الفنادق، شهادة السلامة الصحية للتشغيل واستقبال النزلاء، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الإجراءات الوقائية المتبعة بالمطاعم والكافيهات التابعة للفنادق التي تم فتحها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الاجراءات الوقائية المتبعة بالمطاعم والكافيهات بالفنادق

ـ إلغاء خدمة البوفيه.

ـ حظر تقديم الشيشة.

ـ قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

ـ ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين موائد الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 مقاعد.

ـ الاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام، قدر المستطاع.

ـ وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

وكان عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، قد أشار إلى تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، والتي وصلت حتى الآن إلى 78 فندقًا.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.