"غرفة السياحة": نخسر في مصر كل شهر مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا

قال مجدي صادق عضو غرقة شركات السياحة، إن إجراءات البنك المركزي ما زالت حبر على ورق لم يستفد بها الكثيرون، لافتاً إلى أن القرار لم يكن قويا مثلما تساهم دول العالم حالياً التي بدأت تفتح السياحة لأن إيراد السياحة العام الماضي تريليون و500 مليار دولار، وفي مصر نخسر كل شهر مليار دولار.

وأضاف صادق، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الرئيس السيسي عندما عمل في ملف السياحة عمل عليه بحرفية عالية جدا أثناء الحصار الاقتصادي والسياسي وفي عام 2019 حدثت الطفرة التي كانت في عام 2010 وكان شيئا مهما جداً، مؤكداً أن الوضع الحالي يجب على السياحة أن تفكر بأن قبل فيروس كورونا شيء وما بعدها شيء آخر لأننا لن نعمل على الكم بعد ذلك أو السياحة الرخيصة.

وتابع أن هناك خططا تسويقية حديثة يجب أن تدرس، فضلاً عن أن مصر كانت دولة مقومات سياحة ومن الممكن أن تكون جائحة فيروس كورونا فرصة لكي نتحول من دولة مقومات سياحية لدولة سياحية ونعود بالسياحة كمنظومة كاملة.