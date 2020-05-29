الدراسات الدوائية: "كلوروكين" فعال ضد كورونا.. واستراتيجيات لتقليل آثاره

قال الدكتور علي عبدالله، مدير الدراسات الدوائية، إن تصريحات منظمة الصحة العالمية تجاه العقارات التي يجري تجربتها حاليا حول العالم لعلاج فيروس كورونا لا تتسم بالتأكيد أو الجزم على أي عقار يستخدم، فيما تظل تلك العقارات محض التجربة في الدول عامة، وعلى رأسها علاج "هيدروكسي كلوروكين"، والذي يتم إنتاجه من لحاء لإحدى الأشجار المزروعة في مصر.

وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن البروتوكول العلاجي لعلاج "هيدروكسي كلوروكين" أعلى من مثيلاته في البروتوكولات الأخرى، وأحد البروتوكولات قد تسبب وفاة مستخدميها، موضحا أن هناك أخطاء في العلاج والمتابعة ودراسة التفاعلات الدوائية بين الدواء وأجسام المستخدمين.

وأكد أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" فعال خاصة في استخدامه بمراحله الأولى للإصابة بفيروس كورونا وقبل الدخول في مرحلة الأعراض الأكبر التي لا يؤدى العقار مفعوله معها، مشيرا إلى أنه وضمن الأعراض الجانبية المتعلقة بعقار "هيدروكسي كلوروكين" على الحالات التي تستخدمه هو تسارع ضربات القلب وخلل في انتظام تلك الضربات وعضلات القلب: "مش بيظهر مع كل الناس، بيظهر مع استخدام أدوية أخرى، الاثنين مع بعض بيعملوا أعراض قوية".

وتابع: "عقار هيدروكسي كلوروكين بينزل السكر بشكل حاد، ممكن المريض يموت بسبب انخفاض في السكر، واللي هيستمر على العقار عدد كبير من الدول التي تستخدمه، ولو فيه دواء ذا قيمة وخايف أن يحصل حالات وفاة بنحط استراتيجيات بتقلل الآثار الجانبية للعقاقير".