5 حالات وفاة في "تعليم القاهرة" بسبب كورونا

كشف مصدر بمديرية التعليم بالقاهرة أن عدد حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا بين صفوف العاملين في الإدارات التعليمية بالعاصمة من إداريين ومدرسين بلغ نحو 5 حالات وفاة حتى الآن.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن حالات الوفاة من إدارات النزهة والخليفة وعين شمس ومصر القديمة والمطرية، لافتا إلى أنه جار متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا والعمل على حصرها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن مديرية التعليم تواصل مع الإدارات التعليمية أعمال التعقيم والتطهير للمباني، علاوة على التشديد على المدرسين والعاملين بارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والنظافة الشخصية وقياس درجات الحرارة باستمرار.