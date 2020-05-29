"كشف في الداخلة والخارجة وفريق العمل قل للنصف".. إجراءات "خيانة عهد" ضد كورونا

تحدثت الفنانة يسرا، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة في كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد"، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت يسرا خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، على قناة "CBC": "المنتج جمال العدل قلل عدد المتواجدين خلف الكاميرا، وكان عدد المتواجدين 155 شخصا بواقع النصف".

وأضافت: "كان بيتكشف علينا في الداخلة والخارجة وطهروا إيدينا، حتى لو جالنا ضيف أو أي حد، عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، كنت عايشة على فيتامين سي 1000 و2000 وغرغرة، كنت برش مطهر كل خمس ثواني وكنت برش ملابسي".

وأردفت: "عندي صحابي في إنجلترا أصيبوا بالمرض وشفيوا منه، وقالوا لي إن المعاناة لا يتخيلها أحد، وإن الناس مش مستوعبة مدى خطورته".

وواصلت: "مفكرتش كتير عشان أشتغل، كان لازم الناس تاكل عيش، والمسلسل يكمل، كله كان بيلبس الكمامات لأننا في خطر، وحتى لو قاعدة في البيت واتكتب إني أصيب بالمرض هصاب، والله هو الشافي المعافي".