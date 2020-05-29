باحث شؤون إرهابية: "داعش" في سيناء ترهل وتفكك بفضل الجهود الأمنية

قال عمرو فاروق، الباحث في الشؤون الإرهابية، إن فيديو تنظيم "داعش" الذي ظهر مؤخرا قد أظهر وجود حالة من الترهل والتفكك نتيجة للضربات الأمنية المستمرة عليهم في شمال سيناء وفي مصر كافة.

وأضاف "فاروق" خلال استضافته ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محتوى الفيديو الذي بثه التنظيم، أمس، أوضح خلاله تكفيره لجماعة الإخوان والجماعات السلفية الأخرى كمحاولة منه للتبرؤ من أعضائهم لابتعادهم عن الجانب الديني الذي يشيع انتهاجه له، بخلاف تفكك الارتباط الفكري والعقائدي بين التنظيم وأعضائه.

وأكد أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة وقوية في المشروع الفكري لتطوير الخطاب الديني وإحداث تفسير سليم بنصوص الدين والقرآن المفندة لعقائد تلك الجماعات المتطرفة أمثال "داعش".