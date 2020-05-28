إصابة 18 بفيروس كورونا بمدينة طور سيناء

أصدرت إدارة الطب الوقائي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بيانًا بشأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة طور سيناء.

وأكد الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي في البيان، أن عدد الحالات التي ثبت التحاليل ايجابية إصابتها بفيروس كورونا فى الفترة من يوم السبت الماضي وحتى اليوم الخميس بلغت 18 حالة.

وأوضح وكيل مديرية الصحة، أن الحالات موزعة جغرافيًا بين معظم أحياء مدينة الطور، وليست في حي واحد، ومعظمهم من العائدين للمحافظة بعد عطلة عيد الفطر.

وأهاب وكيل المديرية بالمواطنيـــن بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال الفترة المقبلة، وعدم السماح للأطفال بالخروج في الـشارع، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.