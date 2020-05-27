رؤساء مدن جنوب سيناء يتابعون عزل العائدين إلى المحافظة منزليا

كلّف اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، رؤساء مدن المحافظة ومديرية الصحة بمتابعة حالات العزل الذاتي بالمنازل، للموظفين العائدين للمحافظة، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، لمنع انتشار فيروس كورونا، عقب عودة الموظفين من المحافظات الأخرى بعد قضاء عطلة عيد الفطر.

وطالب محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن بإعداد تقرير يومي عن الحالات، وارساله لمركز العمليات بديوان عام المحافظة قبل الواحدة ظهرًا، وإخطار الإدارات والمديريات التي يعمل بها الموظفين للإشراف على متابعتهم خلال فترة العزل المنزلي.

كما كلّف المحافظ، الإدارات الصحية في المدن باتخاذ الإجراءات الوقائية، والكشف والمتابعة الدورية لحالات العزل المنزلي التي فرضت على العائدين للمحافظة لمدة أسبوع، وإعداد تقرير يومي عنها وارساله لمركز العمليات بديوان عام المحافظة قبل الواحدة ظهرًا، لعرضه على السلطة المختصة.