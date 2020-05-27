احتساب فترة العزل المنزلي للعائدين لجنوب سيناء أيام عمل رسمية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، احتساب أيام العزل المنزلي والحجر الذاتي للموظفين والعاملين العائدين للمحافظة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، أيام عمل رسمية.

ووجّه المحافظ، الجهات المعنية بالمحافظة بعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتنسيق، خاصة مع الجهات الصحية والشرطية ومجالس المدن والمديريات، لمنع انتشار فيروس كورونا في المحافظة.

يذكر أنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرر وضع العائدين للمحافظة عقب إجازة عيد الفطر تحت العزل الذاتي "المنزلي"، وأسرهم المرافقين لهم، لمدة أسبوع كامل، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.