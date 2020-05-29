نائب "عمال مصر": التعايش مع كورونا يحتاج إلى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد

قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن التعايش مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) يحتاج إلى خطة شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنه لا بد من توفير فرص عمل بديلة بالتنسيق بين الحكومة مع رجال الأعمال، لأن وضع كورونا، لن ينتهى بعد أيام، بل الأمر مستمر لفترة طويلة، ما سينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنه من الممكن أن يكون هناك صندوق خاص للعاملين المتضررين من استمرار غلق منشآت عملهم، أو أن يتم تحويلهم إلى صندوق الطوارئ، لا سيما أن بين تلك العمالة، من هم لديهم تأمينات، فلا ينطبق عليهم تصنيف العمالة غير المنتظمة.