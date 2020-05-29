من أجل إجازة آمنة.. تعرف على الفنادق الرسمية وضوابط العمل في ظل كورونا

بدأت وزارة السياحة والآثار في التجهيز لإعطاء الضوء الأخضر للفنادق المعتمدة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، من أجل رفع نسبة الإشغال القصوي بداخلها لتصل إلى 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو، بدلًا من 25% المعمول بها منذ منتصف مايو وحتى نهاية الشهر الجاري.

وبحسب البيان الأخير لوزارة السياحة الصادر مساء الأربعاء، فارتفعت حصيلة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، إلى 78 فندقا يمكن فيها للزوار المصريين قضاء عطلاتهم وجاءت الفنادق كالآتي..

وبحسب قائمة السياحة الرسمية، جاءت غالبية الفنادق المعتمدة في محافظة البحر الأحمر حيث احتلت المرتبة الأولى، ثم محافظة جنوب سيناء، ثم تنوعت باقي الفنادق ما بين الإسكندرية ومطروح والسويس، ثم القاهرة الكبرى بـ7 فنادق، وأخيرا فندق وحيد لكل من الأقصر وآخر لمحافظة قنا.

"السياحة" تحذر من الفنادق الوهمية

الوزارة أيضًا حذرت من المواطنين وشركات السياحة من التعامل مع الفنادق التي لم تحصل علي شهادة السلامة الصحية، مؤكدة أن الفنادق المعتمدة فقط هى المسموح لها باستقبال الزوار.

كما طالبت غرفة شركات السياحة أعضاءها من شركات السياحة المصرية عدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة، وعدم إدراج أي فنادق في البرامج الخاصة بالشركة إلا بعد التأكد من أن الفندق قد حصل على تلك الشهادة.

تعويضات للمواطن المتضرر

وتعهدت غرفة شركات السياحة، أنه في حالة قيام أي شركة بالتسويق لفندق ما زال في طريقه للحصول على تلك الشهادة وتم بيع الرحلة لأي مواطن ولم يتمكن الفندق من الحصول على الشهادة الصحية قبل التسكين تتعهد الشركة برد كامل ما تم تحصيله من العملاء.

ضوابط تشغيل الفنادق في عهد كورونا

وألزمت وزارة السياحة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بعدة شروط لاستقبال الزوار، جاءت كالآتي..

** قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.

** عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق.

** تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

** الاستمرار بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

** إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا، أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة.

** قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول النشأة كل مرة، وتركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.

** توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال أثناء عملية الاستقبال أو المغادرة للنزلاء.

** ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين مناضد الطعام داخل المطعم ، ومتر واحد بين كل شخص وآخر على نفس المائدة، ووضع 6 مقاعد على المنضدة الواحدة بحد أقصى

** وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

** إيقاف الأوبن بوفيه لأجل غير مسمى، والاكتفاء بتقديم السيت منيو داخل مطعم الفندق.

** تطهير الغرف بشكل يومي بادوات تعقيم معتمدة من وزارة الصحة والشركات المتعاملة معها.

حمامات السباحة والشواطئ في ظل تخوفات كورونا

وكشف هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لـ"الوطن"، أنه خلال إجازة عيد الفطر وتوافد الزوار، تم تشغيل حمامات السباحة في الفنادق المعتمدة، حيث تم استخدام نسب تركيز للكلور ومادة والبرومين - نضع 10 مللي جرامات لكل لتر مياه - وهى مادة موصى بها من قبل وزارة الصحة لقتل أى فيروسات وبكتريا بشكل عام، فضلًا عن تطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسي والاستلقاء للتشمس والأدوات، بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

وتابع "تم أيضا تفعيل المسافة الآمنة على حمامات السباحة، بحيث لا تقل عن مترين بين المقاعد، وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص"

وعن الشواطئ أوضح "نفس الضوابط التي طبقت في التواجد الآمن على حمامات السباحة .. طبقت على الشواطئ بالفنادق الحاصلة على شهادة الاعتماد الخاصة بالسلامة الصحية".