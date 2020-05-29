الجزائر تمدد الحجر الصحي أسبوعين.. وترفعه نهائيا في 4 ولايات

مددت الجزائر، أمس، الحجر الصحي الجزئي الحالي 15 يوما أخرى، ورفعته نهائيا في 4 ولايات، وذلك في إطار توصيات اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا، حسبما ذكر موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وذكر بيان للحكومة أنه بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية بشأن تطور الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد-19، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تم رفع الحجر الصحي الكلي بولايات (سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست)، بعد استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها خلال 15 يوما.

كما قررت الحكومة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي في ولايات (باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والـمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى)، لفترة 15 يوما، تطبّق ابتداء من يوم غد السبت 30 مايو حتى 13 يونيو.

كذلك مددت الحكومة العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لباقي الولايات من السابعة مساء إلى السابعة من صباح اليوم التالي، لفترة مدتها 15 يوما، تطبّق ابتداء من يوم 30 مايو حتى 13 يونيو.

ودعت الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة، وإلزام ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية.