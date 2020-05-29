اختيار حقل نخيل إرشادي لمشروع تحسين جودة التمور في الوادي الجديد

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، اختيار أحد الحقول كحقل إرشادي للمزارعين بالمنطقة، ليجري به تنفيذ مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاتها، استمرارًا لدور المعمل المركزي في أبحاث تطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف رضوان، أن المشروع يهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (التقويس - التكميم -عمليات الجمع - الحصاد - معاملات ما بعد الحصاد - والمكافحة البيولوجية من آفات الثمار)، بهدف الوصول إلى إنتاج تمور ذات جودة عالية وخالية من الإصابات الحشرية والميكروبية وتنفيذ نموذج جيد يحقق أعلى إنتاجية وأعلى عائد اقتصادي.

وأوضح، أن المديرية تنفذ قرارات المحافظ للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، والتي تضمنت قرار رقم 97 لسنة 2017 بشأن حظر دخول فصائل النخيل من خارج المحافظة حفاظًا على الثروة القومية للمحافظة وقرار المحافظ بتجريم المزارعين المتقاعسين في رش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء.

وأكد أن عدد النخيل الذي جرى فحصه بمعرفة فرق الفحص والتقصي بالمديرية وكافة الإدارات الزراعية التابعة لها، بلغ 289360 شجرة نخيل، فيما بلغ عدد أشجار النخيل المصاب 3691 شجرة وعدد النخيل المعالج 3454 شجرة وعدد النخيل الذي جرى إعدامه والتخلص منه بطرق آمنة هو 225 شجرة نخيل على مستوى المحافظة.