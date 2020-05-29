"متحرش هوليوود".. المنتج الأمريكي واينشتين يواجه تهم اغتصاب جديدة

يواجه المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينشتاين الذى يقضي فترة عقوبة السجن لمدة 23 عامًا، تهمة اغتصاب جديدة، لأربعة نساء، إحداهنّ كانت تبلغ من العمر 17 عامًا وقت الاعتداء عليها.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن تهم الاغتصاب الجديدة، حدثت ما بين عام 1984 و2013، وبعضها كان بعد اجتماعات "وينشتاين" في مهرجان "كان" و"فينيسيا".

تزعم المتهمة المجهولة التي كانت "تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا تقريبًا" أنه في عام 1994 وفقًا للدعوى القضائية، أن "واينشتاين "تعدى عليها جنسياً وضربها واغتصبتها".

و"هارفي" الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، مسجون لمدة 23 عامًا بسبب تهمة التحرش والاغتصاب، وأنتج المنتج الشهير الكثير من الأفلام تخطت عددها الـ300، وحصد جائزة أوسكار مرة عن فيلم "Shakespeare in Love".