محافظ الغربية يجرى جولة تفقدية بعدد من المدن والمراكز

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة شملت مدن قطور والمحلة الكبرى وسمنود وطنطا، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع المخلفات بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد د. رحمي على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بالالتزام لمساندة الدولة فى مجابهة انتشار الفيروس.