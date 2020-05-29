مسؤولة بـ"الصحة": نعاني من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنَّ فيروس كورونا (كوفيد -19) جديد ولا توجد خبرات للتعامل معه في العالم كله.

وأضافت العسال خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية": "مع الوقت تمت دراسة كورونا للتعامل معه، وتمت ملاحظة استجابات المرضى للعلاج، وجرى إضافة تعديلات للأدوية وكيفية استخدامها وإضافة أدوية مختلفة، وكل هذا يؤدي لتعديل بروتوكلات العلاج مع مرور الوقت".

وأوضحت أنَّ أي فيروس جديد يتم العمل على إيجاد لقاح له للتحصين ضد الإصابة بالفيروس وهو الأمر الجاري العمل عليه حاليا، مبينة أنَّ هناك علاج للمرض في حال إصابة أي شخص به، ويوجد المئات من الأدوية تحت التجربة، والأكثر شيوعًا في الاستعمال هو إعادة استخدام نوعًا من الأدوية وملاحظة نتائجه على مصابي الكورونا.

وتابعت أنَّ الأطباء في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات يبذلون مجهودات كبيرة ولا ينامون، مشيرة إلى أن كل العالم يعاني من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والجروبات التي يتم إنشائها بعيدا عن الجهات المختصة ووزارة الصحة وتنشر المعلومات المغلوطة.

واستكملت: "نعاني من الشائعات والبلبلة، والمعلومات الصحيحة لا تكون موجودة إلا من خلال المصادر الرسمية الخاصة بها، وتوجد الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والموقع الرسمي لوزارة الصحة وبروتوكلات العلاج تنشر عليهما، إضافة لنشر أرقام للتواصل والاستفسارات".