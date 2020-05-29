"الفتوة وليالينا 80 وبـ100 وش".. مواعيد الإعادة الأولى لمسلسلات رمضان

بعد نجاح موسم دراما رمضان الماضي بتقديم عدد من المسلسلات لكبار الفنانين والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، تقرر إعادة عرض بعض المسلسلات من جديد على القنوات الفضائية بدءا من الأسبوع المقبل.

الفتوة

قررت قناة ON عرض مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال على شاشتها، في تمام الثامنة مساءا بدءا من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ويتناول مسلسل الفتوة عصر الفتوات في حي الجمالية، من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتصاعد أحداث المسلسل.

ومسلسل الفتوة من بطولة مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.

ليالينا 80

قررت قناة الحياة ابتداء من السبت المقبل عرض مسلسل "ليالينا 80" في تمام الساعة التاسعة مساء من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع.

وتدور أحداث المسلسل بحقبة الثمانينيات حول حياة هشام الذي يعود من العمل بالخليج لتتغير حياته بعد حادث سيارة تعرضت له ابنته جميلة مع السائق راضي، ليبدأ في ملاحظة ما لا يعلمه عن زوجته مريم.

المسلسل من بطولة "إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين ومحمد عادل" ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

بـ100 وش

أعلنت الفنانة نيللي كريم عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" موعد إعادة عرض مسلسل "بـ100 وش" والذي لاقى ردود فعل واسعة من الجمهور.

ويبدأ عرض المسلسل يوم الأحد المقبل على قناة "mbc1" في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، ويعرض يوميا من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ومسلسل بـ 100 وش، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، ومن إخراج كاملة أبو زكري.