30 حلقة من مسلسل ليالينا 80.. بكاء وطلاق وتجارة مخدرات واغتيال السادات

كان اغتيال الرئيس الراحل السادات، مشهدا أوجع قلوب المصريين وكان صادما لهم وترتب عليه العديد من القرارات السياسية في البلاد، حيث أعاده القائمون على مسلسل ليالينا 80، فبدأوا به حلقات المسلسل الذي انطلق في مارثون دراما رمضان هذا العام.

ملخص مسلسل ليالينا 80

في الحلقة الأولى من المسلسل وقع حادث لابنة إياد نصار "هشام" الذي كان يعمل بالخارج وعاد مع اغتيال السادات، وفور وصوله وقع الحادث الأليم لابنته "جميلة" رنا رئيس، والتي كانت تستقل تاكسي "راضي" محمد عادل، ليفقد الأخير ساقه، وتفقد الأولى بصرها نتيجة الحادث.

بكاء ونحيب طوال الكثير من حلقات المسلسل من قبل "رقية" صابرين والدة راضي فهي من أسرة فقيرة تعتمد على ابنها بعد وفاة زوجها لكي يكون سندها وعائل الأسرة ولكن خبر بتر ساقه أصابها بالصدمة وحطم آمالها، ولكنها استجمعت قواها لتقف صامدة امام ابنها حتى لا تشعره بالحزن.

كما تتجه "مريم" غادة عادل إلى مقاضاة "راضي" الذي كان يقود التاكسي بابنتها جميلة، حيث رأت أنه سبب الحادث وما وقع لابنتها، لتتحداها "رقية" أيضا وتقرر رفع قضية على ابنتها، ولكن بعد علم صابرين بأن "جميلة" فقدت بصرها قررت أن تتراجع.

بشخصية حنونة على كل من حوله، ظهر الفنان خالد الصاوي في دور "جلال" يحاول أن يقف بجانب ابنة أخيه بعد أن فقدت بصرها لكي تعوضه عن ابنته التي منعها زوجها من رؤيته، كما يحاول الوقوف بجانب أخيه الذي دخل في الاتجار في المخدرات والعملة وسكك غير مشروعة.

"ألزهايمر" مرض أصاب الصاوي خاصة بعد وفاة زوجته ليعيش في عالم من التهيؤات بأنها ما زالت على قيد الحياة، كما يفقد عمله في الجامعة بسبب مرضه، ويقرر فتح محل حلواني يعمل به ويساعد راضي ووالدته صابرين التي فقدت عملها في أحد المصانع بسبب بدرية "نهى عابدين" التي تزوجت من صاحب المصنع وطردتها لكي تمارس سلطاتها عليها.

وشهد المسلسل العديد من المشادات، فخلاف إياد نصار وغادة عادل كثيرا رغم الحب بينهما جعله يتزوج عليها لتطلب الطلاق فور علمها، وتقرر أن ترتبط بمديرها في العمل، وبعد كثير من الأحداث والمطاردات بين هشام زوجها وتجار المخدرات الذين قتلوا زوجته الثانية ووقوف الشرطة بجانبه لكي يثبت براءته وعدم تورطه في أعمال غير مشروعة، عادت إليه مريم لكي ينتصر الحب في النهاية.

تعلم صابرين أنها مصابة بالسرطان ولكنها لم تخبر أولادها، يشعر الصاوي بانجذابه نحوها ليقرر أن يطلب يدها من ابنها راضي الذي وافق عليه وتمت خطبتهما في الحلقة الأخيرة من المسلسل.

مسلسل ليالينا 80

عرض مسلسل "ليالينا 80" على CBC، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.