30 حلقة من مسلسل ليالينا 80.. بكاء وطلاق وتجارة مخدرات واغتيال السادات
كتب:
رحاب عبدالراضي
09:06 ص | الأحد 24 مايو 2020
كان اغتيال الرئيس الراحل السادات، مشهدا أوجع قلوب المصريين وكان صادما لهم وترتب عليه العديد من القرارات السياسية في البلاد، حيث أعاده القائمون على مسلسل ليالينا 80، فبدأوا به حلقات المسلسل الذي انطلق في مارثون دراما رمضان هذا العام.
ملخص مسلسل ليالينا 80
في الحلقة الأولى من المسلسل وقع حادث لابنة إياد نصار "هشام" الذي كان يعمل بالخارج وعاد مع اغتيال السادات، وفور وصوله وقع الحادث الأليم لابنته "جميلة" رنا رئيس، والتي كانت تستقل تاكسي "راضي" محمد عادل، ليفقد الأخير ساقه، وتفقد الأولى بصرها نتيجة الحادث.
بكاء ونحيب طوال الكثير من حلقات المسلسل من قبل "رقية" صابرين والدة راضي فهي من أسرة فقيرة تعتمد على ابنها بعد وفاة زوجها لكي يكون سندها وعائل الأسرة ولكن خبر بتر ساقه أصابها بالصدمة وحطم آمالها، ولكنها استجمعت قواها لتقف صامدة امام ابنها حتى لا تشعره بالحزن.
كما تتجه "مريم" غادة عادل إلى مقاضاة "راضي" الذي كان يقود التاكسي بابنتها جميلة، حيث رأت أنه سبب الحادث وما وقع لابنتها، لتتحداها "رقية" أيضا وتقرر رفع قضية على ابنتها، ولكن بعد علم صابرين بأن "جميلة" فقدت بصرها قررت أن تتراجع.
بشخصية حنونة على كل من حوله، ظهر الفنان خالد الصاوي في دور "جلال" يحاول أن يقف بجانب ابنة أخيه بعد أن فقدت بصرها لكي تعوضه عن ابنته التي منعها زوجها من رؤيته، كما يحاول الوقوف بجانب أخيه الذي دخل في الاتجار في المخدرات والعملة وسكك غير مشروعة.
"ألزهايمر" مرض أصاب الصاوي خاصة بعد وفاة زوجته ليعيش في عالم من التهيؤات بأنها ما زالت على قيد الحياة، كما يفقد عمله في الجامعة بسبب مرضه، ويقرر فتح محل حلواني يعمل به ويساعد راضي ووالدته صابرين التي فقدت عملها في أحد المصانع بسبب بدرية "نهى عابدين" التي تزوجت من صاحب المصنع وطردتها لكي تمارس سلطاتها عليها.
وشهد المسلسل العديد من المشادات، فخلاف إياد نصار وغادة عادل كثيرا رغم الحب بينهما جعله يتزوج عليها لتطلب الطلاق فور علمها، وتقرر أن ترتبط بمديرها في العمل، وبعد كثير من الأحداث والمطاردات بين هشام زوجها وتجار المخدرات الذين قتلوا زوجته الثانية ووقوف الشرطة بجانبه لكي يثبت براءته وعدم تورطه في أعمال غير مشروعة، عادت إليه مريم لكي ينتصر الحب في النهاية.
تعلم صابرين أنها مصابة بالسرطان ولكنها لم تخبر أولادها، يشعر الصاوي بانجذابه نحوها ليقرر أن يطلب يدها من ابنها راضي الذي وافق عليه وتمت خطبتهما في الحلقة الأخيرة من المسلسل.
مسلسل ليالينا 80
عرض مسلسل "ليالينا 80" على CBC، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.