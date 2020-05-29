وزيرة التجارة تصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجاري

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجاري برئاسة الوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري رئيس قطاع التمثيل التجاري، وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسني وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبدالعزيز نجيب وأحمد زكي وطارق فاروق ولمياء فخري وسليمان خليل.

القرار يستهدف تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي تتبناها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف وزارة التجارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في السوق المصرية.