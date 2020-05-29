الحرب على التعديات.. حملات لإزالة مخالفات البناء في كفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء عقب وقف التراخيص لمدة 6 أشهر.

ووجه نور الدين، رؤساء المدن والقرى، بالمرور على جميع الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات، وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البنا.

وأكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة 21 عامود مسلح، بمحيط مبنى على مساحة 300 متر تقريبًا، بجوار بنك مصر بالمدينة.

ترأس علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة لإزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، حيث جرى إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بكفر أبو حطب.