حملات لفض الأسواق الأسبوعية وتطهير وتعقيم شوارع كفر الشيخ  

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات فض الأسواق الأسبوعية بالمدن والقرى، لمنع تجمع الأهالي، وكذلك حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أنه جرى التنبيه على كافة رؤساء المدن والقرى، باستمرار الحملات والتنسيق مع المجتمع المدني لدعم مشاركته، مشيرًا إلى متابعته للحملات بكافة المدن والقرى، بالتنسيق مع رؤسائها ومديريات الطب البيطري والصحة والشباب والرياضة، فضلًا عن منع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية - الماشية).

وتابع المحافظ، أنه يتلقى تقريرًا يوميًا حول نتائج حملات فض الأسواق، وحملات رش وتعقيم الشوارع والبؤر المصابة بالفيروس، للحفاظ على صحة الأهالي.