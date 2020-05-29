وزير الري يشدد على ضرورة ارتداء الكمامات داخل مباني الوزراة

شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

كما وجه بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.

وأكد ضرورة تطبيق كل الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض أعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.

كما لفت عبدالعاطي إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهز البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.

وشدد على ضورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات المهمة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.