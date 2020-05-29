فيديو.. "الصحة" توضح كيفية العزل المنزلي لمرضى كورونا وشروطه

تحدثت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة عن العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، موضحة أن العزل المنزلي له شروط وضعتها وزارة الصحة.

وشرحت العسال أنه لكي يتم عزل شخص منزليا لابد أن يكون له غرفة أو مكان مخصص للمكوث به ويكون له دورة مياه خاصة به، وإذا لم تتوافر إمكانية تخصيص دورة مياه لابد من تطهير دورة المياه باستمرار مع كل استعمال.

وأضافت العسال خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن المعزول منزليا لا يخالط أيا من المتواجدين بالمنزل ولابد من الحفاظ على المسافات قدر المستطاع، والحرص على ارتداء الكمامات في حالة الاضطرار للحديث والتواصل مع المتواجدين بالمنزل.

وأشارت العسال، إلى أن المريض بالكورونا المعزول منزليا يجب تخصيص أدوات خاصة له، ويفضل أن تكون أدوات تستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها، شارحة أن التخلص من أدوات الشخص المصاب بفيروس كورونا من كمامات وجوانتي بشكل آمن، يتم تجميعها في مكان ويتم تغليفها جيدا قبل رميها ويفضل الكتابة عليها أنها نفايات خطرة.