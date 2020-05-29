رئيس الوزراء عن توصيل "علاج كورونا" للمنازل: لتجنب الانتقال للمستشفى

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا المستجد، والحرص على توصيلها للمنازل.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك التجربة تأتي لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى لأخذ الأدوية.

ووجَّه "مدبولي"، بتوفير سبل الضبط التام لتلك المنظومة، موجها الشكر لمسؤولي وزارة الصحة، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تنفيذ هذه المبادرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تلك المبادرة ستخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلي.