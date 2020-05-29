ما موقف عمل المطاعم ومحال الحلويات عقب "إجازة العيد"؟

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن ضمن الإجراءات التي سيتم تجديدها اعتبارا من غد لمدة 15 يوما، وهو عدم تناول الأطعمة داخل المطاعم.

وسيقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات، بحسب قرار مدبولي بشأن الإجراءات الاحترازية عقب عيد الفطر على تقديم خدمة "تيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، والمقرر له أن يبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً.

وبموجب القرار ستتمكن تلك المحال من توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.