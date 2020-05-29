طقس الغد.. لطيف على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 29

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وأن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا مع نزول شبورة خفيفة صباحا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية، طقس لطيف، والرياح معتدلة، وأن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة.

ووفقا للخبراء، يسود خلال فترة الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة، ومن المتوقع أن تنشط نشاط الرياح على جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة، فالعظمى هي 29 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18، ومطروح العظمى 23 والصغرى 17، وسوهاج العظمى 34 والصغرى 20، وقنا العظمى 36 والصغرى 21، الأقصر العظمى 36 والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 والصغرى 25.