قرار حكومي يوضح موقف فتح "القهاوي" بعد العيد

تواصل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن ضمن الإجراءات التي سيجرى تجديدها اعتبارا من الغد ولمدة 15 يوما، وهو عدم فتح "المقاهي".

وبحسب قرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية اعتبارا من 30 مايو؛ فإنه سيستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.