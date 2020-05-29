 بدءا من غد.. تعرف على مواعيد وسائل عبور قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف على تشغيلها وإدارتها اعتباراً من غدا السبت ولمدة 15 يوما وفقا لقرارات مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

وأكد بيان صادر عن هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، تعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث بدءا من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً ، أما الكباري العائمة فيجري تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.