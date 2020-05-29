أول جمعة في شوال بلا مخالفات: المساجد ما زالت مغلقة

عقدت غرفة ادارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف اجتماع لها برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لبحث تنفيذ قرارات اأوقاف بتعليق صلاة الجماعة والجمع في كافة المساجد لحين التصديق علي خطة الفتح

وأكدت غرفة إدارة الأزمات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لم تتلقى، حتى الآن، اأي مخالفات من المحافظات بخصوص فتح المساجد في تلك الجمعة، وإن كافة المساجد ملتزمة بالتعليمات، حيث أجرت القيادات بالمحافظات حصر مبدئي وما زالت تواصل حصرها بشأن غلق المساجد.

وأغلقت المساجد والزوايا والمصليات أبوابها، عدا مسجد السيدة نفيسة، إذ استمر إقامة أذان النوازل، وتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمعة الماضية.

وحول صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة اوضحت الغرفة ان الصلاة تمت بحضور 20 مصلي ويتباعد اجتماعي أفقي ورأسي بين كل مصلي، كذلك تم ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ومنع دخول اَي شخص غير مصرح له .

كما استمر إغلاق ضريح السيدة نفيسة، فضلا عن استمرار غلق الأضرحة كافة على مستوى الجمهورية.

وأدت قيادات المؤسسات الدينية أول جمعة في شهر شوال اليوم، ظهرًا، في المنازل، تنفيذا لقرارات تعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد.

وتواجد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في الأقصر، حيث أدي الجمعة ظهرًا بمنزله هناك.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة ظهرًا، كما أدى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجمعة ظهرًا بمنزله.